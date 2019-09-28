حادث مروري مميت وقع منذ قليل بالطريق الوطني رقم 90 العابر لتراب بلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان،أين اصطدمت سيارة سياحية من نوع كيا بيكانتو بشاب في 29 سنة من عمره كان على متن دراجة نارية حيث لفظ أنفاسه على قارعة الطريق قبل الوصول به إلى المستشفى،وحسب مصادرنا أن سائق السيارة تركه غارقا في دمائه،وترك السيارة التي هي ليست ملكا له وفرّ هاربا،وكتيبة الدرك الوطني لسيدي أمحمد بن علي لا تزال تجري في تحرياتها للتعرف على الجاني وتقديمه للعدالة.للإشارة أن سكان قرية العوايلية المحاذية للطريق الوطني قد تجمهروا وغلقوا الطريق الرئيسي هذا منددين بالسرعة الجنونية المستعملة من قبل المتهورين،وأن في هذا الطريق سقط عدة ضحايا جراء السرعة المفرطة.