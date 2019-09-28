فاز وفاق سطيف على ضيفه اتحاد بسكرة بنتيجة 2-0, اليوم السبت, بملعب 8 ماي 1945 بسطيف, في لقاء يدخل ضمن فعاليات الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى, في الوقت الذي أطاح فيه شباب قسنطينة بنصر حسين داي 1-0.

وتمكن ''الوفاق'' من ضمان الزاد الكامل بفضل ثنائية سجلها كل من سويبع في الدقيقة الثانية من الشوط الأول وسعيدي في الدقيقة 46 من الشوط الثاني. الفوز يجعل وفاق سطيف يحتل المرتبة الخامسة مؤقتا برصيد 7 نقاط وبمعية شبيبة القبائل, اتحاد الجزائر, مولودية وهران, جمعية عين مليلة و نجم مقرة, بينما يواصل اتحاد بسكرة مكوثه في المرتبة ال11 برصيد 6 نقاط مع نصر حسين داي.



ومن جهته, أكد شباب قسنطينة عودته لسكة الانتصارات بعد أن أطاح بضيفه نصر حسين داي بهدف واحد وقعه اللاعب عبيد في الدقيقة ال79 من عمر اللقاء. الفوز يريح ''أبناء قسنطينة'' بعد بداية موسم ''أكثر من كارثية'' حيث ارتقوا ''مؤقتا'' للمرتبة الرابعة برصيد 8 نقاط, بينما تمكث ''النصرية'' في المرتبة ال11 برصيد 6 نقاط وبمعية اتحاد بسكرة.



ومن جهتها, تعثرت جمعية أمل عين مليلة أمام الضيف نجم مقرة (1-1), في يوم سابق من نهار اليوم, رغم سيطرتها على مجريات اللعب. وافتتح أصحاب الضيافة باب التسجيل في الدقيقة ال53 عبر اللاعب بيطام, قبل أن يعدل الضيوف الكفة في الدقيقة ال85, بواسطة اللاعب دميغة.



التعادل يجعل كل من ''الجمعية'' و''النجم'' في المرتبة الخامسة ''مؤقتا'' وبرصيد 7 نقاط بالتساوي أيضا مع شبيبة القبائل, اتحاد الجزائر ومولودية وهران وفاق سطيف.

وقد عرفت هذه الجولة تأجيل بقية اللقاءات بسبب مشاركة ممثلي الجزائر في المنافسات الافريقية.