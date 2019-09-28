أصبح بعض المسؤولين في ولاية الأغواط يتمردون على تعليمات الوالي ولا يقدمون على أي خطوة من شأنها أن تحقق الوعود التي يقدمها للمواطنين، وكعينة على ذلك، مضى أكثر من شهر على زيارته لبلدية بريدة وتقديمه وعدا للمستفيدين من 89 سكنا لربطهم بالكهرباء في ظرف 20 يوما وبالغاز قبل نهاية شهر أكتوبر، لكن كانت صيحة في واد ونفخة في رماد، والمستفيدون قرروا العودة للاحتجاج. وببلدية الحاج المشري أمر الوالي مسؤولي البلدية بتحرير محضر لتسليم مكتب البريد المنجز في ظرف أسبوع لتجهيزه ووضعه حيز الخدمة لكن مازالت أبواب المركز موصدة والمواطن ينتظر، ما يضع الوالي في كل مرة في حرج كبير.