أكد عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوڨرة إسماعيل، أنه سيتم معاقبة بعض رؤساء البلديات الذين قاموا بعرقلة العملية الانتخابية ومخالفة القانون حيث "سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتبليغ عن ذلك للنيابة العامة لتحريك شكوى جزائية ضدهم لكونهم تدخلوا في صلاحيات لا تعنيهم ورفضوا توقيع بعض استمارات الترشح".

وقال بوڨرة لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، إن قانون السلطة المستقلة للانتخابات وضع القواعد الجزائية من خلال المادة "50" لمعاقبة المخالفين والمتلاعبين بمن فيهم رؤساء بعض البلديات الذين قاموا بنشر تصريحات غير مقبولة وغير بريئة لعرقلة الانتخابات ورفضوا توقيع استمارات الترشح مبرزا أن رؤساء البلديات ليسوا معنيين بالعملية الانتخابية.

وأضاف في السياق ذاته، أنه وحسب مواقع التواصل الاجتماعي فقد قام رؤساء بعض البلديات بإعداد قوائم المندوبين والمنسقين وتنصيب الهيئات وهذا عمل غير قانوني وليس من صلاحياتهم فالعملية الانتخابية من صلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات فقط .

وأكد سعي السلطة على محاربة كل الممارسات التي تمس نزاهة العملية الانتخابية أو تؤدي إلى عرقلتها بأي شكل من الأشكال داعيا المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات تحدث والمساهمة في دور المراقبة.