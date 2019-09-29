كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وأربعة صواريخ أرض-أرض من نوع BM-21، بالإضافة إلى مخزنين وكمية من الذخيرة، حسبما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في سياق متصل، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة كسير حميمص، قرب بلدية العوانة بولاية جيجل، على جثتي إرهابيين أثنين، كان قد تمّ القضاء عليهما من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي خلال عمليات سابقة.



و أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان، تاجري مخدرات وضبطوا ثلاث مركبات سياحية مُحملة بـ 70 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما عثرت وحدة لحرس السواحل على كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ 30 كيلوغرام بوهران.

في سياق آخر، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بعين أميناس، تاجر مخدرات بحوزته 453 قرص مهلوس، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني 3270 وحدة من مختلف المشروبات بالمسيلة.