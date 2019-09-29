سيخوض فريق مولودية الجزائر مقابلة العودة للدور السادس عشر من منافسة الكأس العربية للأندية، التي تجمعه غدا الإثنين بنادي ظفار العماني، بحظوظ معتبرة، عكس الممثل الثاني للجزائر في هذه المنافسة، شبيبة الساورة، الذي ستكون مأموريته جدّ معقدة يوم الثلاثاء بالسعودية أمام الشباب المحلي، عقب الهزيمة المرّة التي تجرعها بملعبه ببشار في مقابلة الذهاب.

ويحرص فريق مولودية الجزائر، الذي حطّ الرحال بسلطنة عمان الجمعة الماضي، على تأكيد الأفضلية المحققة يوم 24 سبتمبر بملعب 5 جويلية، بفضل الهدف الوحيد الموقع من قبل اللاعب أيوب عزي.

فعلى الرغم من الفوز الضئيل الذي حققه العميد بالجزائر، إلا أن المدرب برنار كازوني يبقى متفائلا بحظوظ فريقه وقدرته على اقتناص تأشيرة التأهل من الديار العمانية وتحديدا من ملعب صلالة الذي يحتضن المقابلة ابتداء من الساعة 16:30.

بالمقابل، ستكون حظوظ ممثل الجزائر الثاني، شبيبة الساورة، المنهزم بميدانه في مقابلة الذهاب يوم 23 سبتمبر ببشار، ضئيلة جدا إن لم تكن منعدمة، عندما يتحدى يوم الثلاثاء الشباب السعودي بميدان هذا الأخير.

وفي مقابلة العودة المقررة بالعاصمة الرياض على الساعة 17:45 يتعين على أبناء المدرب اليامين بوغرارة توظيف كل الأوراق المتاحة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمكنهم من مواصلة المغامرة العربية في مهمة تبدو قريبة من المستحيل.