قال الفريق أحمد قايد صال، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن "الأحكام التي صدرت ضد رؤوس العصابة تجسد مطلبا شعبيا ملحا ومشروعا" كما أفاد أنه أسدى تعليمات لقادة النواحي والقوات لاتخاذ التدابير الكاملة لتأمين الرئاسيات، كما أشار أن الجيش ليس لا يدعم أي مرشح.

خلال اليوم الثاني لزيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران، تطرق الفريق الى الأحكام الصادرة ضد كل من السعيد بوتفليقة، الجنرال توفيق، الجنرال طرطاق، الجنرال نزار ونجله ولويزة حنون وفريد بن حمدين، معتبرا أن الاحكام جسدت مطلبا شعبيا وأن الجزائريون ارتاحوا لمحاسبة من كان يعيث في الأرض فسادا وتكبرا.

وبخصوص الرئاسيات دعا الفريق أسرة الاعلام للتحلي بالموضوعية والعمل لانتصار الجزائر ضد أعداءها.

وقال من أنه بين الدعاية المنتشرة حاليا نجد فكرة أن الجيش يدعم أحد المترشحين للرئاسيات المقبلة "وهنا نؤكد أن الشعب وحده هو من سينتخب الرئيس المقبل وهذا التزام أمام الله والوطن والتاريخ".