كلف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، بتمثيل الجزائر في تأبينية الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك التي ستقام غدا الاثنين بباريس، حسب ما أورده اليوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة، "كلف السيد عبد القادر بن صالح, رئيس الدولة، السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة, لتمثيل الجزائر في تأبينية رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، جاك شيراك، التي ستقام بباريس يوم الاثنين 30 سبتمبر 2019".