تأهل اتحاد الجزائر إلى دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه غور ماهيا الكيني بنتيجة 2-0

(الشوط الأول: 2-0)، اليوم الأحد بنيروبي في إياب الدور السادس عشر.

و افتتح ممثل الجزائر باب التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر أيمن محيوس، قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 16.

وكان الاتحاد قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة مريحة (4-1)، ما سمح له بانتزاع تأشيرة التأهل إلى الدور القادم.

بالإضافة للنادي العاصمي، سيخوض ممثل الجزائر الثاني، شبيبة القبائل، لقاء الإياب لنفس الدور اليوم الأحد (17:00)، أمام المضيف حورويا كوناكري من غينيا.

وعرف لقاء الذهاب فوز الشبيبة بنتيجة 2-0 بملعبها "أول نوفمبر" بتيزي وزو.