كشفت مصالح ولاية الجزائر اليوم الأحد عن فتح باب التسجيلات الأولية للاستفادة من برنامج السكن الترقوي المدعم بدءا من 1 أكتوبر المقبل و إلى غاية 30 من نفس الشهر، حسبما جاء في بيان عن ذات الهيئة.

و أوضح البيان أنه و تحسبا لتجسيد برنامج السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة عبر مختلف بلديات ولاية الجزائري قد تمّ استحداث الموقع الإلكتروني التالي http://lpa.wilaya-alger.dz الخاص بالتسجيلات الأولية لطلبات السكن لذات الصيغة.

و يشرع في التسجيلات عبر الموقع المشار إليه ابتداءا من 01 أكتوبر 2019 إلى غاية 30 أكتوبر 2019.

للعلم فإنّ الموقع سيُتيح للمسجلين إمكانية الإطلاع وبصفة مستمرة عن كافة الجوانب التي تخصّ هذه الصيغة من السكنات عبر مختلف مراحلها، يضيف البيان.