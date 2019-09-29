ضمن فريق شبيبة القبائل تأشيرة التأهل إلى دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه اليوم الأحد أمام مضيفه حورويا كوناكري من غينيا بركلات الترجيح 5 مقابل 3 وذلك بعد انتهاء المباراة بنتيجة 2 مقابل صفر لصالح الغنيين في إياب الدور السادس عشر من المنافسة القارية.

وافتتح أصحاب الضيافة باب التسجيل عبر اللاعب بانسي في الدقيقة ال79، قبل أن يضيف زميله ماكامبو الهدف الثاني في الدقيقة 88 قبل أن يحسم ممثل الجزائر التأهل لصالحه بنتيجة 5-3.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الشبيبة بنتيجة 2-0 بملعبها "أول نوفمبر" بتيزي وزو، ما سمح له بانتزاع تأشيرة التأهل إلى الدور القادم.

وفي يوم سابق من نهار اليوم، تأهل أيضا اتحاد الجزائر إلى دور المجموعات، عقب فوزه على مضيفه غور ماهيا الكيني بنتيجة 2-0 (الشوط الأول: 2-0)، بنيروبي.

و افتتح ممثل الجزائر باب التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر أيمن محيوس، قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال16.

وكان الاتحاد قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة مريحة (4-1).