أقصي شباب بلوزداد في الدور السادس عشر من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب خسارته اليوم الأحد بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة)، أمام ضيفه نادي بيراميدس بنتيجة 0-1 (الشوط الأول: 0-0)، في مباراة الإياب من المنافسة القارية.

وسجل النادي المصري هدف التأهل في الدقيقة الـ57 عبر اللاعب جون أنطوي.

و كان الفريقان قد تعادلا في لقاء الذهاب بهدف لمثله (1-1)، ولكن ذلك لم يكن كافيا لممثل الجزائر لضمان التأهل.

ومن جهته، يخوض حاليا ممثل الجزائر الثاني في المنافسة الإفريقية، نادي بارادو، لقاء الإياب أمام المضيف نادي صفاقس التونسي.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الذهاب انتهى بفوز النادي الجزائري على الضيف التونسي ب3-1 بالجزائر.