قررت وزارة الدفاع السلوفاكية، اليوم الأحد، تعليق طلعات الطائرات العسكرية النفاثة من طراز "ميغ 29"، بعد حادث تحطم إحداها.

وأوضحت وزارة الدفاع السلوفاكية أنه سيتم تعليق طيران الطائرات العسكرية من نوع "ميغ 29" حتى يتم الانتهاء من التحقيق في أسباب سقوط طائرة من هذا النوع ليلة السبت إلى الأحد على بعد حوالي 100 كلم شرق العاصمة براتيسلافا، بالقرب من مدينة نيترا.

وفي وقت سابق، أعلنت مصالح الطوارئ بسلوفاكيا عن تحطم طائرة عسكرية نفاثة غرب البلاد، موضحة أن قائد الطائرة تمكن من النجاة بعد استعماله المظلة الخاصة.

ووفقا للمعلومات الأولية, فإن الحادث وقع بسبب نقص الوقود إلا أنه سيتم توضيح السبب النهائي, مع أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار احتمال حصول عطل في ميكانيك الطائرة .

وأشار المصدر إلى أن الطائرة كانت في رحلة تدريبية روتينية.