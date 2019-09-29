تم استرجاع 6,98 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل بولاية باتنة,حسبما أفادت به اليوم الأحد مصالح الولاية .



وتدخل هذه العملية التي جاءت بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية التي أشرف عليها والي باتنة, فريد محمدي في إطار تطهير العقار الصناعي مؤكدا بأن الأمر يتعلق باسترجاع 3,02 هكتار غير مستغل ببلدية مروانة و3,96 هكتارا ببلدية بريكة, حسبما أوضحه المصدر .



واستنادا لمصالح الولاية فإن مساحة إجمالية تقدر ب 55,38 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل هي قيد الاسترجاع منها 3,02 هكتار ببلدية باتنة و 24,5 هكتارات ببلدية أولاد فاضل و 14,82 هكتارا ببلدية وادي الشعبة و 3 هكتارات ببلدية سقانة والباقي موزع على بلديات لازرو و بريكة وامدوكال و سريانة والمعذر وبومية وبولهيلات والشمرة وتيمقاد.



وتأتي هذه الإجراءات عقب تتبع وضع الورشات المهجورة والعقارات المهملة وعدم احترام الآجال القانونية لانطلاق المشاريع الاستثمارية من قبل المستثمرين إضافة إلى مختلف التجاوزات القانونية المسجلة من طرفهم في هذا المجال,حسبما ذكره نفس المصدر.



تجدر الإشارة إلى أن اجتماعا حول تقييم عملية تطهير العقار الصناعي ومتابعة وضعية الاستثمار عبر مختلف دوائر وبلديات الولاية قد انعقد مساء اليوم بمقر الولاية بإشراف مسؤولها التنفيذي الأول فريد محمدي بحضور مديري القطاعات المعنية.