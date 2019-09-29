كشفت وزيرة الطاقة و المناجم أمس من تبسة عن تخصيص مبلغ مالي معتبر قدره 8 مليار دينار لتجديد معدات و تجهيزات المنجمين ، وأعطت تعليمات لتوظيف 260 عاملا على أن يتم رفع وتيرة تموين مركب الحجار من منجمي الونزة و بوخضرة للحديد في مقابل تسديد الديون .

وكانت وزيرة القطاع قد أشرفت يوم أمس زيارة تفقدية لمؤسسة مناجم الحديد للشرق وأثناء تلقيها شروحات في نقاط الزيارة تبين ان ديون مؤسسة مركب الحجار المستحقة اتجاه منجمي الونزة و بوخضرة قد بلغت 4.7 مليار دينار وأعطت تعليمات صارمة من أجل تسديد الديون و توفير وسائل نقل المادة الأولية بتخصيص ثلاث فرق من العمال يعملون على مدار 24 ساعة لتوفير المادة الأولية بالقدر الكافي لعدم توقف أفران المركب.



وفي ذات السياق أكدت الوزيرة على اتخاذ كافة الإجراءات من طرف الحكومة ووزارة الصناعة و المناجم من اجل معالجة المشاكل التي كانت سائدة بمنجمي الونزة و بوخضرة لتموين مركب الحجار ووضع مخزون كافي لتلبية احتياجاته و معالجة الاختلالات بتسخير وسائل النقل اللازمة و تحديث وسائل العمل بالمنجمين بالإضافة إلى تحضير لمخطط تنمية لمؤسسة مناجم الحديد للشرق الذي سيعرض على الحكومة في أقرب الآجال لتؤكد الوزيرة على أهمية السهر على تنفيذ هذه التدابير المتخذة بتشكيل لجنة مكونة من عدة قطاعات تحت إشراف وزارة الصناعة و المناجم.



وفي ندوة صحفية بمقر إقامة ولاية تبسة وبردها على سؤال الخبر المتعلق بتجهيزات المنجمين التي لم تجدد منذ الاستقلال أكدت الوزيرة على تخصيص مبلغ 8 مليار دينار استهلك منه 50 بالمئة فيما ينتظر تجديد المعدات المتبقية في قبل سنة 2020واختتمت الوزيرة تصريحاتها ردا على انشغالات شباب المنطقة العاطل عن العمل فيما يخص التوظيف قالت بأنه سيتم توظيف 260 عاملا قبل نهاية السنة الجارية .