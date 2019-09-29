ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريشتر مساء اليوم الأحد وسط الشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان لهاي أن الزلزال ضرب قبالة ساحل منطقة /ماولي/ بالشيلي.. مشيرة إلى أنه وقع على بعد (134 كم) غربي مدينة /تالكا/ بالمنطقة.

ولم تصدر أي تحذيرات خاصة بوقوع موجات مد بحري /تسونامي/ جراء الزلزال.

تجدر الإشارة إلى أن الشيلي تقع في منطقة تسمى /طوق النار/، وهي قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادئ ومعرضة لزلازل متكررة ونشاط بركاني.