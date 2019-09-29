زلزال بقوة 7.2 قبالة ساحل تشيلي
العالم
29 سبتمبر 2019 () - م.خ/ وكالات
ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريشتر مساء اليوم الاحد وسط تشيلي.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكيةي في بيان لهاي أن الزلزال ضرب قبالة ساحل منطقة /ماولي/ بتشيلي.. مشيرة إلى أنه وقع على بعد (134 كم) غربي مدينة /تالكا/ بالمنطقة.
ولم تصدر أي تحذيرات خاصة بوقوع موجات مد بحري /تسونامي/ جراء الزلزال.
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي تقع في منطقة تسمى /طوق النار/ي وهي قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادئ ومعرضة لزلازل متكررة ونشاط بركاني.