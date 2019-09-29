لُدغ المدافع النيجيري أيوبي من جحر محرز مرتين، فمخالفات صاحب اليسرى السحرية باتت لا تصد ولا ترد، حيث إن رياض محرز الذي ”حطها فالغول” في آخر أنفاس المقابلة التاريخية لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا ضد نيجيريا إثر تنفيذ المخالفة الملحمية والتي مرت على المدافع النيجيري أيوبي كالصاروخ، أعاد محرز الكرة أول أمس خلال مباراة فريقيه ”المان سيتي” ضد ”إيفرتون” من نفس المكان تقريبا وأمام جدار وقف فيه نفس اللاعب النيجيري، ليثبت رياض بأن مخالفاته لا تصد ولا ترد حتى أمام خصوم مكررين.