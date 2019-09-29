تفتح المملكة العربية السعودية أبوابها أمام السياح الأجانب، بإطلاق نظام جديد للتأشيرات يشمل تسعا وأربعين دولة، بينها روسيا والولايات المتحدة، بعدما كان سفر الأجانب إلى السعودية مقتصرا بدرجة كبيرة على العمال المقيمين وعائلاتهم ورجال الأعمال والحجاج، الذين يسمح لهم بزيارة مكة والمدينة.وستصبح التأشيرات متاحة عبر الأنترنت دون قيود على سفر النساء بمفردهن، خلافا لما كان في الماضي، لكن القيود على دخول مكة والمدينة ستبقى دون تغيير. وتمنح التأشيرة من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول إلى 6 منافذ رئيسية بالمملكة. ولم تضم قائمة الـ49 دولة، التي يسمح لمواطنيها دخول السعودية بنظام التأشيرة الجديد أي دولة عربية، حيث شملت القائمة دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية، وكذا ماليزيا التي تعتبر الدولة الإسلامية الوحيدة ضمن القائمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة التحول الاقتصادي ”رؤية 2030”، التي أطلقها ولي العهد السعودي لتدشين قطاعات اقتصادية جديدة، بهدف الحد من اعتماد السعودية على إيرادات النفط وإحداث انفتاح داخل المجتمع عن طريق السماح بوسائل ترفيه كانت محظورة من قبل.