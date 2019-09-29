تعيش العائلات بمدينة المشرية في ولاية النعامة حالة رعب وفزع غير مسبوقين على خلفية ما تداولته مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي وحذرت فيه من شخص خطير ملقب بـ”@ الفرماجة” يختطف الأطفال، وهو ما وصفه بعض المواطنين بالإشاعة. إلا أن ذلك لم يمنع من انتشار الخوف بين الأولياء ما دفعهم إلى مرافقة أطفالهم إلى المدارس صباحا ومساء خوفا عليهم، خاصة وأن هذه الإشاعة فعلت فعلتها وتحولت إلى حديث الساعة بين الأطفال وعائلاتهم بعدما نجح مروجوه في إثارة الذعر بينهم.