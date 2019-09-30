تأهل نادي بارادو إلى الدور الـ 16 مكرر من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب تعادله أمس الأحد، أمام مضيفه النادي الصفاقسي بنتيجة 0-0 بملعب "الطيب مهيري" بصفاقس، لحساب إياب الدور الـ 16 من المنافسة القارية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح النادي الجزائري الذي أطاح بالضيف التونسي بـ 3-1 بالجزائر.

وفي وقت سابق من نهار اليوم، أقصي شباب بلوزداد في الدور السادس عشر من المنافسة القارية،عقب خسارته بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة)، أمام ضيفه نادي بيراميدس بنتيجة 0-1 (الشوط الأول: 0-0)، في مباراة الإياب. وسجل النادي المصري هدف التأهل في الدقيقة في الدقيقة الـ57 عبر اللاعب جون أنطوي.

و كان الفريقان قد تعادلا في لقاء الذهاب بهدف لمثله (1-1)، ولكن ذلك لم يكن كافيا لممثل الجزائر ضمان التأهل.