نقلت مصادر إعلامية، أن النائب بهاء الدين طليبة، غادر التراب الوطني عبر الحدود البرية نحو تونس.

النائب المثير للجدل رفعت عنه يوم الأربعاء الفارط الحصانة البرلمانية عقب تصويت النواب بالإيجاب على طلب وزارة العدل للسماع لأقواله في قضية فساد.

وحسب نفس المصادر فإن المعني غادر التراب الوطني إلى تونس على ما يبدو من المعبر الحدود بولاية الوادي، ورغم أنه كان محل طلب العدالة فلم يصدر بحقه أمر بمنع السفر.

ولم يتسن لحد الآن تأكيد الخبر وإن كان النائب في رحلة عادية وسيعود لأرض الوطن للمثول أمام العدالة، وفي هذا السياق كانت عدة مصادر أشارت أمس أن بهاء الدين طليبة كان مستدعيا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، يوم الخميس المقبل.

للإشارة فإن النائب رفض التنازل عن الحصانة وكتب في رسالة لزملائه النواب أن القضية التي يراد السماع إليه فيها تتعلق بملف ابن جمال ولد عباس، الوافي ولد عباس الذي أراد ابتزازه للحصول على ترشيح الأفالان في عنابة خلال التشريعيات الأخيرة.