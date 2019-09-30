أعلنت شركة المياه والتطهير"سيال"، اليوم الإثنين، عن انقطاع التزود بالماء الشروب، في العاصمة.

وأوضح بيان الشركة، أن سبب الانقطاع يعود إلى أشغال صيانة، على مستوى الموزع الرئيسي في منطقة الكثبان بالشراڨة، وستبدأ الأعمال اليوم من الساعة الـ 8 صباحا إلى غاية الساعة الـ18:00 مساء.

وأضاف ذات البيان، أن المناطق المعنية هي: بوشاوي، الغير، حوش باديس، السكنات الوظيفية PTTبالكثبان، مرسلي ومركز الإجرام.

وحسب ذات البيان، فإن إمدادات مياه الشرب ستستأنف تدريجيا بمجرد الانتهاء من الأشغال.