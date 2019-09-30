تعرضت ثلاثينية للطعن بالخنجر في حدود الثامنة والنصف من صباح اليوم الإثنين، أمام الملأ بمدخل وكالة اتصالات الجزائر في قصر البخاري جنوبي المدية، في اعتداء من طرف طليقها.

الضحية البالغة من العمر 39 سنة والمنحدرة من بلدية بوغار المجاورة، أصيبت بجرح عميق على مستوى الرقبة وتم نقلها في حالة حرجة من قبل مصالح الأمن نحو مصلحة الجراحة بمستشفى قصر البخاري أين وضعت تحت المراقبة الطبية المكثفة، فيما تم القبض على الجاني من قبل أعوان الشرطة وهو يعاني من إصابة أخرى، حيث أخضع لتحقيق أولي لمعرفة أسباب هذا الاعتداء الذي ترك استنكارا وذهولا وسط المارة.