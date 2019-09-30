كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على قاذف صاروخي من نوع RPG-2 مع قذيفتين وحشوتين دافعتين، بالإضافة إلى بندقية رشاشة من نوع FM وخمسة صواريخ أرض-أرض من نوع BM-21.، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

وضبط حراس الحدود، إثر دورية بحث قرب الشريط الحدودي بتلمسان، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 301.3 كيلوغرام، فيما عثر حراس السواحل على كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ 60.7 كيلوغرام بكل من بني صاف ومستغانم. كما ضبط حرس الحدود ببشار، خمسة كيلوغرامات من الكيف المعالج.

في سياق آخر، تمكنت وحدات للبحث والإنقاذ تابعة للقوات البحرية، خلال عمليات متفرقة، من إنقاذ 44 مرشحا للهجرة غير الشرعية، وذلك إثر غرق القوارب التي كانت تقلهم قبالة سواحل وهران، تنس وبومرداس، فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 77 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بعنابة، القالة وسكيكدة.