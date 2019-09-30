تجرى عملية سحب قرعة دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا والدور الـ 16 مكرر لكأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأربعاء 9 أكتوبر بالقاهرة على الساعة الـ 18:00 بتوقيت الجزائر، حسبما أعلنت عنه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

في رابطة أبطال إفريقيا، ستكون الجزائر حاضرة باتحاد الجزائر وشبيبة القبائل اللذان تأهلا أمس الأحد، على حساب غور ماهيا الكيني وحورويا كوناكري من غينيا على التوالي في الدور السادس عشر.

أما في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيكون نادي بارادو، ممثل الجزائر الوحيد بعد إقصاء مواطنه شباب بلوزداد.

وتأهل نادي بارادو على حساب نادي صفاقس التونسي (ذهاب 3-1، إياب 0-0)، في الوقت الذي أقصي فيه شباب بلوزداد أمام نادي بيراميدس المصري (ذهاب 1-1، إياب 0-1).

في الدور الـ 16 مكرر، يواجه نادي بارادو، فريق أقصي من الدور الـ 16 لرابطة أبطال إفريقيا.