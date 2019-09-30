تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث في غليزان، من توقيف شخص يقوم بممارسة طقوس الشعوذة، حيث وصلت معلومات تفيد بوجود شخص يمارس أعمال السحر والشعوذة والتنبؤ بمقر إقامته في أحد الأحياء بوسط المدينة.

وعلى إثرها قامت مصلحة الأمن بتحرياتها ومكنت من تحديد هوية الشخص المشتبه فيه وبعد تفتيش مسكنه تم العثور على جداول، حروز، أدوات، قارورات حبر خاصة بأعمال السحر، وكذا مصاحف مدنسة وكراس عليه بعض التعاويذ.

وقد قامت عناصر الشرطة بحجز مبلغ مالي يقارب 45 مليون سنتيم كعائدات ممارسة الشعوذة. وقد قدم المشعوذ للعدالة عن تهمة ممارسة مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب.