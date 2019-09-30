أوقفت عناصر الشرطة بأمن ولاية سعيدة، قاض في قسم شؤون الأسرة بمجلس قضاء سعيدة (مقيم بولاية معسكر)، متلبسا باستلام مبلغ مالي يقدر بـ 20 ألف دينار جزائري.

وضبطت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية سعيدة ، حسبما علمته "الخبر" من مصادر موثوقة، المتهم في حالة تلبس بتلقي ظرف مالي داخل سيارته من نوع ( رونو كليو ) وهو عبارة عن "رشوة" قدمتها له إمرأة متقاضية، طلبت وساطته في قضية جزائية، يعالجها زميله في نفس الاختصاص القضائي مقابل 10 ملايين سنتيم.

و أمر وكيل الجمهورية المختص إقليما، بوضع المتهم رهن الحبس، بعدما أخطرت النيابة العامة وزارة العدل بحيثيات القضية و تفصيلها لكافة الظروف و الحيثيات التي تضمنها الملف القضائي المنجز من طرف ضباط مصالح الشرطة. ويجري البحث حاليا عن شريكه الوسيط في القضية، ويتعلق الأمر بحارس يشتغل بتأمين مقر إقامة القاضي الموقوف والكائنة بوسط مدينة معسكر، حيث لاذ الحارس بالفرار بعدما راجت أخبار عن عملية التوقيف.