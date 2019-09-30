رفضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بتونس، اليوم الاثنين، جميع الطعون في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر الجاري، والمقدمة من قبل 5 مرشحين.

وقال عماد الغابري، رئيس هيئة الاتصال بالمحكمة، إن دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية "رفضت جميع الطعون في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية والمقدمة من قبل 5 مرشحين".

و يؤكد قرار المحكمة الإدارية أن الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية ستجري بين الأستاذ الجامعي المستقل قيس سعيد، ورجل الأعمال المسجون ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.

ورجحت الهيئة المستقلة للانتخابات أن يتم إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر المقبل أي بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل.

وقال فاروق بوعسكر ، نائب رئيس الهيئة، أن "التاريخ الوحيد الممكن ضبطه حاليا لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، هو يوم 13 أكتوبر المقبل" مشيرا إلى أن الهيئة "ستشرع في الإعداد لهذا الموعد".

وكانت نتائج الدور الأول، قد أظهرت تصدر المرشح المستقل قيس سعيد بنسبة 18.8 بالمئة تلاه المرشح الموقوف القروي بنسبة 15.5 بالمئة.