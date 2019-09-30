شارك صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة ممثلا لفخامة رئيس الدولة عبر القادر بن صالح بمعية سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوة في مراسيم التأبينية الرسمية التي أقيمت بكنيسة « sainte sulpice » بالعاصمة الفرنسية باريس التي عرفت حضورا متميزا لما يقارب 80 شخصية فرنسية و دولية من بينهم رؤساء دول و حكومات حاليين و سابقين و ممثلين عن العائلات الملكية فيو أوروبا و العالم و قد شكلت التأبينية سانحة للتذكير بمناقب و خصال الرئيس الفرنسي الراحل.

و قد كانت رئيس مجلس الأمة بالنيابة على هامش التأبينية، عددا من اللقاءات الجانبية مع شخصيات فرنسية و دولية على غرار السادة فرونسوا هولوند الرئيس الفرنسي السابق و جان بيار رافاران رئيس الوزراء الفرنسي السابق و بيل كلينتون الرئيس الأمريكي السابق .

هذا و بتكليف من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة قد وصل صباح اليوم الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس لتمثيل الجزائر في مراسيم تأبينية الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي عند عمر يناهز 86 عاما.