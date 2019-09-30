شبيبة الساورة تحدد موعد جمعيتها العامة الاستثنائية

رياضة
30 سبتمبر 2019 () - واج/س.أ
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حدد موعد عقد الجمعية العامة الإستثنائية لشبيبة  الساورة ليوم 9 أكتوبر القادم لتشكيل لجنة الترشيحات من أجل انتخاب رئيس جديد ي حسبما أعلن عنه اليوم الإثنين هذا النادي المنتمي للرابطة الأولي المحترفة  الأولى لكرة القدم على صفحته بـ ''الفايسبوك''.

''و يأتي عقد هذه الجمعية العامة الإستثنائية النظامية بعد مناشدة  المناصرين و المجتمع المدني لولاية بشار محمد زرواطي للتراجع عن استقالته من رئاسة نادي الساورة'' ي كما أشار إليه المشرفون على هذه الصفحة.

و جاءت استقالة زرواطي يوم الإثنين الماضي مباشرة عقب الهزيمة التي مني بها  فريقه و على أرضية ملعبه أمام نادي الشباب(المملكة العربية السعودية ) لحساب  الدور النهائي أل16 عشر لكأس العرب للأندية ذهاب ي و قد تبعه في ذلك رئيس مجلس 

الإدارة للشركة الرياضية لشبيبة الساورة ي مما خلف ذلك "فراغا" كبيرا في هياكل  إدارة النادي ي حسب ملاحظين رياضيين محليين.

و يمكن أن يساهم لاعبو شبيبة الساورة الذين يتواجدون حاليا بعاصمة المملكة  العربية السعودية الرياض  تحسبا للقاء العودة من الدور السادس عشر لكأس العرب  للأندية مع نادي الشباب ي في تحسين الأجواء داخل النادي في حالة ما إذا تمكنوا  من تحقيق نتيجة إيجابية.

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