قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إقامة المباراة النهائية ومباراة نصف النهائي لـكأس العالم للأندية قطر2019 التي ستستضيفها دولة قطر في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر من العام الجاري بملعب المدينة التعليمية المونديال الجديد، على أن تقام باقي مباريات البطولة في ملعب خليفة الدولي وملعب جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي .

وسيكون افتتاح ملعب المدينة التعليمية يوم 18 ديسمبر المقبل حيث سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع محطة هامة في الطريق نحو استضافة بطولة كأس العالم قطر 2022 إذ سيُكشف الستار رسمياً عن ملعب المدينة التعليمية قبل استضافته أولى المباريات على أرضه في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 .

ويتسع الملعب لنحو 40 ألف مشجع، وسيتمكن المشجعون من الوصول إليه باستخدام الخط الأخضر لمترو الدوحة المقرر افتتاحه خلال الأسابيع القادمة.

وبذلك يكون ملعب المدينة التعليمية المعروف باسم (جوهرة الصحراء)ي ثالث ملاعب المونديال جاهزية بعد خليفة الدولي والجنوبي وثانيها تشييداً بالكامل استعداداً لاستضافة كاس العالم 2022 في قطر.