في إطار مكافحة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها في غليزان، تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية والمؤثرات العقلية. وجاءت القضية على إثر توقيف سيارة من نوع POLO بيضاء اللون وبعد مراقبة وثائقها وتفتيشها تم العثور بداخلها على 1074 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام.

وفي نفس السياق تمكنت ذات المصلحة من توقيف شخص وحجز كمية من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى قطعة من المخدرات.والقضية جاءت على إثر معلومات وردت إلى مصلحة الشرطة مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في وسط الحي الذي يقيم فيه، أين تم إعداد خطة عمل محكمة قصد توقيفه بالجرم المنسوب إليه،وبعد تفتيش مسكنه بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية تم حجز 150 قرص مهلوس بالإضافة إلى قطعة من المخدرات.