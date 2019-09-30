أنهى سعر سلة خامات أوبك الأسبوع الفارط عند 62.51 دولارا بعد أن تراجع إلى 62.31 دولارا الخميس الماضي، حسب الإحصاءات التي أوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

و كان سعر سلة خامات اوبك قد استهل الأسبوع الماضي عند 64.51 دولارا، ثم 63.93 دولارا للبرميل الثلاثاء ليبلغ الأربعاء الفارط 62.35 دولارا للبرميل و تراجع إلى 31ر62 دولارا الخميس الماضي.

بالمقابل، كانت العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت الجمعة الماضية ب 83 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 61.91 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى للجلسة عند 60.76 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50 سنتا أو 0.9 بالمئة لتغلق عند 55.91 دولار للبرميل. وكان أقل سعر لها خلال الجلسة 54.75 دولار للبرميل.

هذا و تراجع برنت 3.7 بالمئة على مدار الأسبوع في أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل أوت.

و تأثرت أسعار النفط الأسبوع الفارط بعدة عوامل نذكر منها مستجدات توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين و ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي وتعافي الطاقة الإنتاجية للسعودية بوتيرة أسرع من المتوقع بعد هجمات 14 سبتمبر على منشأتي إنتاج في المملكة.

و ينتظر ان تعقد منظمة أوبك عدة اجتماعات في شهر ديسمبر المقبل لدراسة التطورات التي تعرفها سوق النفط.

و لم يعرف الاجتماع السادس عشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك و الدول غير الأعضاء في المنظمة المنعقد في الأيام القليلة الماضية بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) إقرار تخفيضات إضافية في حين تم التأكيد على ضرورة مواصلة الالتزام باتفاق التعاون.