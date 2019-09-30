سليماني في التشكيلة المثالية للبطولة الفرنسية

رياضة
30 سبتمبر 2019 () - واج/س.أ
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اختير المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، الذي سجل هدفا وصنع ثلاثة أخرى أمام ملعب بريست (4-1) يوم السبت، في التشكيلة  المثالية للجولة الثامنة من البطولة الفرنسية التي أعدتها صحيفة "ليكيب"  الفرنسية.

وتحصل سليماني على نقطة 9 /10 ليصبح أحسن لاعب في الجولة الثامنة. ويبصم  المهاجم الجزائري على بداية قوية مع الفريق الفرنسي, ليعزز مكانه في أعلى  ترتيب تنقيط صحيفة "ليكيب" المختصة ب 7.4.

و سجل أحسن هداف حاليا "للخضر"، المعار من ليستر سيتي الإنجليزي، 4 أهداف و  قدم 5 تمريرات حاسمة خلال 5 مباريات خاضها كأساسي مع موناكو الذي يلعب له على  شكل إعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم.

و ينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 31 سنة مع ليستر في 2021، و قد سبق له  اللعب مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي و نيوكاسل الانجليزي و فنرباشي التركي. 

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