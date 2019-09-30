توقيف أحد نشطاء الحراك بميلة عن العمل

أخبار الوطن
30 سبتمبر 2019 () - ب. رشيد
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كشف أحد نشطاء الحراك الشعبي بميلة المدعو "نذير كلوز بأنه  تم إخطاره من قبل مديرة التربية  بقرار يقضي بتوقيف عن العمل توقيفا تحفظيا ،  بوجود متابعات قضائية ضده، إلى غاية صدور أحكام نهائية في التهم الموجهة إليه و المتمثلة في  إهانة هيئة نظامية و عدم الامتثال الفوري للوقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة .

و قد أخبره محاميه بعد الاطلاع على ملفه أن محاكمته مجدولة يوم 7نوفمبر بمحكمة ميلة لمواجهة التهم المذكورة آنفا.

و يشغل نذير كلوز منصبا إداريا بمديرية التربية لولاية ميلة مكلف بمكتب الامتحانات و المسابقات. كما يعد أحد ابرز نشطاء الحراك الشعبي بالولاية  منذ 22 فيفري الماضي و قد تم توقيفه من قبل الأمن في أكثر من مرة وأطلق سراحه.

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