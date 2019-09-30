كشف أحد نشطاء الحراك الشعبي بميلة المدعو "نذير كلوز بأنه تم إخطاره من قبل مديرة التربية بقرار يقضي بتوقيف عن العمل توقيفا تحفظيا ، بوجود متابعات قضائية ضده، إلى غاية صدور أحكام نهائية في التهم الموجهة إليه و المتمثلة في إهانة هيئة نظامية و عدم الامتثال الفوري للوقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة .

و قد أخبره محاميه بعد الاطلاع على ملفه أن محاكمته مجدولة يوم 7نوفمبر بمحكمة ميلة لمواجهة التهم المذكورة آنفا.

و يشغل نذير كلوز منصبا إداريا بمديرية التربية لولاية ميلة مكلف بمكتب الامتحانات و المسابقات. كما يعد أحد ابرز نشطاء الحراك الشعبي بالولاية منذ 22 فيفري الماضي و قد تم توقيفه من قبل الأمن في أكثر من مرة وأطلق سراحه.