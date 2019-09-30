ينظم المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو ندوة دولية حول المسار الثوري و فكر المجاهد الحسين أيت أحمد رئيس حزب جبهة القوى الاشتراكية.

هذا ما كشفه يوسف أوشيش رئيس المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، اليوم ، خلال تدخله في خطابه الافتتاحي لدورة ذات الهيئة المنتخبة المخصصة للمصادقة على الميزانية الأولية لولاية تيزي وزو للسنة المقبلة 2020 و مناقشة الدخول المدرسي و الجامعي و التكوين المتواصل .

لم يعلن رئيس المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو عن تاريخ تنظيم هذه الندوة و لا عن الأساتذة الذين سيشاركون فيها حتى و أن مصادر مطلعة بتيزي وزو أشارت إلى إمكانية تنظيمها نهاية شهر ديسمبر من السنة الحالية، و ذالك بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة لوفاة المجاهد الحسين أيت أحمد.

يذكر أن الحسين أيت أحمد رئيس حزب الأفافاس أقدم معارض للسلطة توفي بالمدينة السويسرية لوزان يوم 23 ديسمبر 2015 .