ندوة عالمية حول المسار النضالي لأيت أحمد

أخبار الوطن
30 سبتمبر 2019 () - علي رايح
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ينظم المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو ندوة دولية  حول المسار الثوري و فكر المجاهد الحسين أيت أحمد رئيس حزب جبهة القوى الاشتراكية.

هذا ما كشفه يوسف أوشيش رئيس المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، اليوم ، خلال تدخله في خطابه الافتتاحي لدورة ذات الهيئة المنتخبة  المخصصة للمصادقة على الميزانية الأولية لولاية تيزي وزو للسنة المقبلة 2020 و مناقشة الدخول المدرسي و الجامعي و التكوين المتواصل .

لم يعلن رئيس المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو عن تاريخ تنظيم هذه الندوة و لا عن الأساتذة الذين سيشاركون فيها حتى و أن مصادر مطلعة بتيزي وزو أشارت إلى إمكانية تنظيمها نهاية شهر ديسمبر من السنة الحالية، و ذالك بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة لوفاة المجاهد الحسين أيت أحمد.

يذكر أن الحسين أيت أحمد رئيس حزب الأفافاس أقدم معارض للسلطة توفي بالمدينة السويسرية لوزان يوم 23 ديسمبر 2015 .

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