تواصل السلطات المغربية عملية البحث عن جثث الشبان الذين لقوا مصرعهم قبالة ساحل بلدية عين حرودة، في ضواحي المحمدية، بعدما كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن زورق مطاطي.

وتم العثور على جثث خمسة شبان لفظها المحيط الأطلسي في شاطئ زناتة، اليوم الاثنين، بينما ما تزال عناصر الوقاية المدنية وطائرات تابعة للدرك الملكي وزوارق عسكرية تمشط المكان بحثا عن جثث أخرى.

وبحسب المعطيات التي اوردتها مصادر اعلامية مغربية فإن عدد الضحايا يتوقع أن يرتفع في غضون الساعات المقبلة، خصوصا وأن الزورق المطاطي كان يحمل ما يفوق أربعين شخصا.

وكشفت مصادر أن الشخص الوسيط في عملية الهجرة غير الشرعية، تم اعتقاله، حيث يوجد تحت الحراسة النظرية قبل إحالته إلى النيابة العامة المختصة.

وكان عدد من الشباب من إقليمي قلعة السراغنة وبني ملال في المغرب يأملون في الوصول إلى "الفردوس الأوروبي"، لكن الأقدار شاءت أن ينقلب زورقهم المطاطي.