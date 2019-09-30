اعترف علي لعسكري، منسق الهيئة الرئاسية في جبهة القوى الاشتراكية، خلال تجمع نشطه بفناء متحف تيزي وزو، المقر السابق لبلدية تيزي وزو، الجمعة الماضية، بمناسبة إحياء الذكرى 56 لتأسيس الأفافاس، اعترف بأن قيادة حزبه قبلت من قبل بحصة ”الكوطة” التي تمنحها السلطة للأحزاب السياسية نظير مشاركتها في الانتخابات التشريعية. بالمقابل، انتقد علي لعسكري مثل هذه الممارسات غير الديمقراطية التي لجأت إليها السلطة للسيطرة على النشاط السياسي بالبلاد، وغلق كل المنافذ والسبل التي من شأنها أن تعبّد الطريق لممارسات سياسية عادية بالبلاد. كما انتقد المسؤولين السابقين في الحزب الذين قبلوا مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ الأفافاس، التي ناضل من أجلها الزعيم الروحي للحزب المرحوم الدا الحسين.