الشخص الظاهر في الصورة، إنسان قعيد، ليس له قدمان، ويتنقل باستعمال يديه وجزء من ساقيه.. يكسب رزقه ورزق أسرته من التسول في شوارع بلوزداد بالجزائر العاصمة، منذ سنوات طويلة، حيث يقضي معظم أيام الأسبوع يمد يده للمارة، ثم يغادر إلى ولاية تيزي وزو بما جمعه من صدقات الناس، مدخلا بها الفرحة على أفراد أسرته. غير أن الأسبوع المنقضي لم يكن عاديا بالنسبة لـ”عمي سالم”؛ حيث لم يتنقل إلى ”لبلاد” لإعالة أسرته، كونه تعرض لاعتداء همجي من لصين لم يرحما إعاقته، واستعملا معه ”القوة المفرطة” للاستيلاء على ”خبزته وخبزة عياله”. وقد أثار هذا الاعتداء استنكار كل من يعرف ”عمي سالم” وتمنوا لو تتمكن الشرطة من القبض على المجرمين.