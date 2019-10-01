حرم تلاميذ مدارس بلدية ليوة بولاية بسكرة من الإطعام المدرسي منذ التحاقهم بمقاعد الدراسة. الأولياء عند استفسارهم عن الأمر، اعتقدوا أن السبب قد يتعلق بتأخر الإعلان عن المناقصة واختيار الممونين، مثلما جرت عليه العادة، ليكتشفوا أن القضية مرتبطة بنفاد الميزانية المخصصة من طرف البلدية للإطعام المدرسي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بما يفيد بأن التلاميذ سيحرمون من الوجبة المدرسية إلى غاية العام الجديد، ومن يدري قد ينتهي الموسم الدراسي دون الانتفاع بالوجبات.