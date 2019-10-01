قررت السلطات السعودية تخصيص عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي ضحايا حريق نشب في مستشفى توليد جنوبي شرقي الجزائر وأسفر عن وفاة 8 رضع.

وقال السفير السعودي بالجزائر عبد العزيز العميريني في تغريدة له على موقع تويتر ''على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمّت بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي والتي راح ضحيتها 8 مواليد جدد، ومواساةً لأهاليهم سيتم تخصيص عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي الضحايا راجياً من المولى عزّ وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان''.

وللتذكير نشب يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 حريق، في مستشفى توليد بالجزائر، تسبب في وفاة 8 أطفال رضع بين محترقين ومختنقين بدخان الحريق، في حين تم إنقاذ 76 شخصا، 11 رضيعا و37 امرأة و28 عاملا وعاملة بالمستشفى.

من جهته قال وزير الصحة محمد ميراوي إن السلطات قررت فتح تحقيق في ملابسات الحادث من أجل معرفة أسبابه، موضحا أن الحريق طال 7 حاضنات، ومؤكدا أن المسؤوليات سيجري تحديدها بعد استكمال التحقيق.