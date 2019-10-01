تمكن فريق مولودية الجزائر من التأهل إلى الدور ثمن نهائي كأس العرب للأندية لكرة القدم، بعدما فرض التعادل على مضيفه نادي ظفار العماني بنتيجة (1-1) الشوط الأول (0-0) ضمن لقاء إياب الدور 16 الذي جرى يوم الإثنين بمدينة صلالة بسلطنة عمان.

وسجل هدفا اللقاء كل من عبد العزيز حميد (61) لصالح النادي العماني، وهشام نقاش (75) لصالح مولودية الجزائر.

وكان "العميد" قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0) بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

من جهته، يحل ممثل الجزائر الآخر، شبيبة الساورة، ضيفا على نادي الشباب السعودي اليوم الثلاثاء (45: 17) بالعاصمة الرياض، في مهمة معقدة عقب الهزيمة القاسية التي تجرعها بملعبه ببشار في مباراة الذهاب بـ (3-1).

وكانت الجزائر ممثلة في هذه المنافسة بناد آخر ويتعلق الأمر بشباب قسنطينة الذي أقصي على يد المحرق البحريني (ذهاب 3-1، إياب 0-2).