للثلاثاء الثانية والثلاثين، شهدت العاصمة مسيرة كبيرة للطلبة مدعومين بمواطنين، جابوا قلب المدينة عبر المسار المعتاد مطالبين بتطبيق مطالب الحراك والإفراج عن المحبوسين.

انطلاق الموكب كان من ساحة الشهداء أين احتشد المشاركون بداية من الساعة العاشرة وسط تواجد أمني مكثف لتأطير المسيرة، وظهر جليا مشاركة عدد كبير من المواطنين من بينهم متقاعدين فيما قاد الطلبة الموكب. وانطلق بعدها الجميع عبر شارع باب عون ثم العربي بن مهيدي وكانت أعداد المتظاهرين تتزايد كلما تقدم الموكب.

ورفع المشاركون الشعارات المألوفة المطالبة بالتغيير الجذري للنظام ورحيل كل رموز النظام البوتفليقي، كما طالب هؤلاء بإطلاق سراح مسجوني الحراك.

وفي بجاية شهدت المدينة ككل أسبوع مسيرة حاشدة لطلبة وأساتذة وحتى عمال الجامعة الذين جابوا مختلف شوارع المدينة مطالبين أيضا بالتغيير الجذري.