أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعب عنصر دعم للجماعات الإرهابية ، بينما حجزت وحدات حرس الحدود ثلاثة قناطير من المخدرات في عمليات متفرقة، من جهتهم أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية في عدة ولايات ساحلية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 30 سبتمبر 2019، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة.

وأضاف ذات المصدر، أنه في سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ، حجزت وحدات لحرس السواحل، إثر عمليات متفرقة بكل من وهران وبني صاف، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بثلاثة (03) قناطير و(26.8) كيلوغرام. بينما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بباتنة، ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت (21.7) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (1635) وحدة من مختلف المشروبات و(499) علبة من مادة التبغ بكل من غرداية والوادي.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (24) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف، وهران والقالة، في حين تم توقيف سبعة (07) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بعين أميناس.