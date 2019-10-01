توفي 34 شخصا وأصيب 1336 آخرون بجروح في 1181 حادث مروري خلال الفترة الممتدة ما بين 22 إلى 28 سبتمبر 2019 أي في ظرف أسبوع.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء أن أثقل حصـيلة سجلت في ولاية البويرة بوفاة 05 أشخاص و جرح 70 آخرين تم إسعافهم وتحويلهـم إلى المراكز الإستشفـائية على إثـر 52 حادث مروري.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1598 تدخل سمح بإخـماد 1173 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة. أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 4700 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4057 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر يضيف ذات المصدر .