هلك شخص يبلغ من العمر 40 سنة جراء حريق اندلع بمسكن بمدينة وهران في حدود الساعة 2:40 من صباح اليوم الثلاثاء، حسب ما أفادت مصالح الحماية المدنية. وأوضح نفس المصدر بأن أعوان الحماية المدنية سارعوا إلى عين المكان فور تلقيهم لنداء النجدة حيث تمكنوا من التحكم في الحريق الذي اندلع في غرفة مسكن يقع بحي "الصنوبر" (البلانتير سابقا). وقد مكن هذا التدخل من تجنب انتشار الحريق إلى أرجاء المنزل الذي يحتوي على ثلاث غرف ويقع في الطابق الثالث من عمارة مكونة من أربعة طوابق. من جهتها، باشرت المصالح الأمنية التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات هذا الحادث.