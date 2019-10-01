كلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بلديات و ولايات الوطن بوضع برامج تخص إنشاء المساحات الخضراء الجوارية، وذلك بالاستناد على المعايير المعترف بها دوليا.

وأوضح دحمون في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح يوم إعلامي حول السد الأخضر ودوره في مواجهة التغيرات المناخية أن قطاعه سيسهر على إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع بناء الهياكل العمومية كحتمية يتوجب أخذها بعين الاعتبار من طرف الدراسات العمرانية والمعمارية.

وحسب الوزير فإنه يتوجب توفير 10 متر مربع من المساحات الخضراء لكل ساكن على مستوى الأحياء والشوارع والساحات والهيئات العمومية، مضيفا أن كل الجهود ستبذل لضمان نجاح البرنامج الوطني للتشجير وتنميته وتثمين نتائجه واستثمارها في تحقيق التزامات الدولة الجزائرية على المستوى الدولي.

وقال دحمون أيضا :" إننا في منعرج حاسم في تاريخ بلادنا ونحن مطالبون بالإصغاء للتحديات البيئية ومجابهة المخاطر الطبيعية الكبرى كالتصحر الذي يعد مشكلا يزداد تعقيدا مع التغيرات المناخية ويهدد الإمكانات البيولوجية والتوازن البيئي". وفي هذا الإطار أفاد الوزير أن الدولة سخرت العديد من الآليات القانونية والتنظيمية وكافة الإمكانات المادية والبشرية لترسيخ ثقافة التشجير لدى المواطن من خلال تجسيد السد الأخضر والمدن الخضراء، وتعزيز الغطاء النباتي والغابي وتكريس أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030.