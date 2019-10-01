يمثل الناشط السياسي، كريم طابو، مجددا أمام قاضي التحقيق صباح هذا الأربعاء، حسب ما أورده المحامي عبد الغني بادي.

الحقوقي أفاد عبر حسابه على "فايسبوك" أن جلسة الاستماع هذه ستمكن محاميه من الاطلاع على ملف موكلهم.

المنسق الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، قيد التأسيس، أوقف يوم 11 سبتمبر وأودع الحبس المؤقت بتهمة احباط معنويات الجيش. وبعد استئناف محاميه في قرار الايداع أفرج عنه من قبل غرفة الاتهام لمجلس قضاء تيبازة يوم الأربعاء الفارط ووضع تحت نظام الرقابة القضائية مع منع من ممارسة أي نشاط سياسي.

وفي صباح اليوم الموالي أعيد اعتقاله وإيداعه الحبس هذه المرة من قبل محكمة سيدي امحمد، دون أن يعرف لحد الآن أسباب اعادة اعتقاله.