تداول اليوم نشطاء الفايسبوك فيديو لعملية اعتداء تعرض لها رئيس بلدية أولاد سيدي الميهوب في غليزان داخل مكتبه من قبل ستة أشخاص كما يظهر في الحوار بين رئيس البلدية الذي تبدو ملابسه ممزقة وهو ملقى على أريكة في حالة يرثى لها وقد أجهش بالبكاء متسائلا عن السبب، وممن كانوا معه الذين طالبوه برفع دعوى قضائية ضد المتسببين، وعدم التسامح معهم.كما يظهر الفيديو الحالة التي صار عليها مكتب المير من كراسي مرمية وأوراق ملقاة على الأرض.